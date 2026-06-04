Centenaire d’Abdoulaye Wade : la Nation sénégalaise célèbre un siècle d’histoire et d’engagement


Centenaire d’Abdoulaye Wade : la Nation sénégalaise célèbre un siècle d’histoire et d’engagement
Le Sénégal a rendu, ce jeudi 4 Juin 2026, un hommage exceptionnel à l'ancien président Abdoulaye Wade à l'occasion de son centième anniversaire. Organisée sous le haut patronage du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, la cérémonie a réuni un impressionnant parterre d'autorités politiques, religieuses, coutumières, diplomatiques et de personnalités venues du Sénégal et de l'étranger pour célébrer celui qui a profondément marqué l'histoire politique du pays.

Parmi les invités figuraient plusieurs anciens Premiers ministres, ministres, députés, responsables du Parti démocratique sénégalais (PDS), membres du corps diplomatique ainsi que des représentants des familles religieuses et coutumières. La famille de l'ancien chef de l'État était également présente, notamment sa fille Sindiély Wade et plusieurs proches collaborateurs.

Dans un discours particulièrement applaudi, le président Bassirou Diomaye Faye a dressé le portrait d'un homme dont le parcours se confond avec celui du Sénégal moderne. Revenant sur un récent entretien téléphonique avec Abdoulaye Wade, le chef de l'État a confié avoir retrouvé un homme animé de la même énergie et de la même détermination qui ont caractérisé sa longue carrière politique.

« J'ai eu l'impression d'évoquer un homme qui a encore 30 ans et qui a toutes les grandes choses encore à accomplir », a déclaré le président Faye, rapportant les propos de son prédécesseur : « Tant que Dieu me tient en vie, je me tiens droit ».

Au cours de son allocution, le chef de l'État a insisté sur trois grandes vertus qui, selon lui, définissent l'héritage de l'ancien président : la patience, le respect de l'adversaire et la primauté de la nation.
Évoquant le long combat politique de Wade, Bassirou Diomaye Faye a rappelé que ce dernier a dû attendre vingt-six années d'opposition et plusieurs défaites électorales avant d'accéder à la magistrature suprême en 2000. Une persévérance qui, selon lui, constitue une leçon pour les jeunes générations dans une époque marquée par l'impatience et la recherche de résultats immédiats.

Le président de la République a également souligné le sens du dialogue et du respect qui a toujours caractérisé les relations entre Abdoulaye Wade et ses adversaires politiques. Il a notamment rappelé le geste de Wade rendant visite à la mère du président Abdou Diouf au plus fort de la campagne électorale de 2000, symbole d'une conception noble de l'engagement politique.

L'alternance démocratique de mars 2000 a occupé une place importante dans cet hommage. Bassirou Diomaye Faye a salué la grandeur des présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade qui, par leur attitude responsable, ont offert au Sénégal l'une des plus belles pages de son histoire démocratique, faisant du pays une référence en matière de transition pacifique du pouvoir.

L'émotion était également au rendez-vous lors de la diffusion de plusieurs messages vidéo de dirigeants et d'anciens chefs d'État africains. Les présidents du Congo, du Togo et de la Côte d'Ivoire ont tenu à saluer la contribution d'Abdoulaye Wade à la démocratie africaine, à l'intégration du continent et à la promotion des idéaux panafricains.

L'ancien président sénégalais Macky Sall a lui aussi rendu hommage à son prédécesseur à travers un message vidéo, le qualifiant d'homme d'État de dimension exceptionnelle dont l'action a durablement influencé la trajectoire politique du Sénégal et de l'Afrique.
Au-delà des appartenances politiques, l'ensemble des intervenants a salué un parcours hors du commun. De ses études brillantes jusqu'à son accession au pouvoir, en passant par son combat d'opposant historique, Abdoulaye Wade apparaît aujourd'hui comme une figure incontournable du patrimoine politique national.

À travers cette célébration du centenaire, c'est toute la Nation qui a tenu à exprimer sa reconnaissance à celui que beaucoup considèrent désormais comme l'un des principaux bâtisseurs de la démocratie sénégalaise moderne.

Cent ans après sa naissance, Abdoulaye Wade demeure ainsi une référence pour plusieurs générations de Sénégalais et d'Africains, symbole de persévérance, de courage politique et de fidélité à ses convictions.




Jeudi 4 Juin 2026
Idy Sow



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Portrait de quelques ministres du nouveau gouvernement du PM Al Amine LO

Portrait de quelques ministres du nouveau gouvernement du PM Al Amine LO - 04/06/2026

Sonko vs Diomaye - Tensions au sommet de l’État : les sénégalais appellent à l’apaisement...

Sonko vs Diomaye - Tensions au sommet de l’État : les sénégalais appellent à l’apaisement... - 03/06/2026

Découverte macabre à Walandé : un commerçant de 32 ans retrouvé pendu à un arbre

Découverte macabre à Walandé : un commerçant de 32 ans retrouvé pendu à un arbre - 03/06/2026

Nouveau gouvernement: Rupture du pacte moral ou intérêt du Sénégal ? Les Sénégalais se prononcent

Nouveau gouvernement: Rupture du pacte moral ou intérêt du Sénégal ? Les Sénégalais se prononcent - 03/06/2026

Macky Sall reçu à l’Élysée : Une rencontre avec Macron autour de la réforme de l’ONU

Macky Sall reçu à l’Élysée : Une rencontre avec Macron autour de la réforme de l’ONU - 03/06/2026

La lettre de l’ASER au ministre des Finances et du Budget : Banco Santander suspend les décaissements, les travaux d’électrification rurale menacés

La lettre de l’ASER au ministre des Finances et du Budget : Banco Santander suspend les décaissements, les travaux d’électrification rurale menacés - 03/06/2026

L’ancien PM Ousmane Sonko tacle Diomaye et le nouveau gouvernement : « Ils n’ont aucune assise politique »

L’ancien PM Ousmane Sonko tacle Diomaye et le nouveau gouvernement : « Ils n’ont aucune assise politique » - 02/06/2026

Ousmane Sonko met en garde Diomaye : « S’il y a instabilité, ce n’est pas PASTEF »

Ousmane Sonko met en garde Diomaye : « S’il y a instabilité, ce n’est pas PASTEF » - 02/06/2026

Deuil à Touba : Macky Sall dépêche une délégation de premier plan pour ses condoléances

Deuil à Touba : Macky Sall dépêche une délégation de premier plan pour ses condoléances - 02/06/2026

Rappel à Dieu du Pr Moustapha Kassé: La levée du corps prévue ce mardi à l’hôpital Fann

Rappel à Dieu du Pr Moustapha Kassé: La levée du corps prévue ce mardi à l’hôpital Fann - 02/06/2026

Nouveau gouvernement : deux députés de Pastef quittent l’Assemblée nationale

Nouveau gouvernement : deux députés de Pastef quittent l’Assemblée nationale - 01/06/2026

[🔴 DIRECT] PUBLICATION DE LA LISTE DU NOUVEAU GOUVERNEMENT

[🔴 DIRECT] PUBLICATION DE LA LISTE DU NOUVEAU GOUVERNEMENT - 01/06/2026

Hajj 2026 : arrivée à Dakar des premiers pèlerins sénégalais de retour de la Mecque

Hajj 2026 : arrivée à Dakar des premiers pèlerins sénégalais de retour de la Mecque - 31/05/2026

L’hommage du colonel Diakhaté : « Mbaye Diagne était un homme d’exception! »

L’hommage du colonel Diakhaté : « Mbaye Diagne était un homme d’exception! » - 31/05/2026

Keur Ibrahima Mbaye (Diamal) : Manque de structures sanitaires et d'électricité, les populations dans la rue...

Keur Ibrahima Mbaye (Diamal) : Manque de structures sanitaires et d'électricité, les populations dans la rue... - 30/05/2026

Entretien : Mouhamadou Mokhtar Kane retrace le parcours des oulémas et figures religieuses musulmanes de Ndar dans un livre mémorial

Entretien : Mouhamadou Mokhtar Kane retrace le parcours des oulémas et figures religieuses musulmanes de Ndar dans un livre mémorial - 30/05/2026

Le philosophe Edgar Morin est décédé à l’âge de 104 ans

Le philosophe Edgar Morin est décédé à l’âge de 104 ans - 30/05/2026

Décès de Serigne Cheikh Saliou : Ousmane Sonko rend hommage à « un père, un ami, un confident et un guide »

Décès de Serigne Cheikh Saliou : Ousmane Sonko rend hommage à « un père, un ami, un confident et un guide » - 29/05/2026

Hommage à Wade- Chez nous, un adage célèbre enseigne ceci : « Tout ce qui advient procède de Ndiack, et Ndiack, c’est toi. »( Idrissa Seck).

Hommage à Wade- Chez nous, un adage célèbre enseigne ceci : « Tout ce qui advient procède de Ndiack, et Ndiack, c’est toi. »( Idrissa Seck). - 29/05/2026

NDINDY 2026 – Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké fait un sermon contre le mensonge

NDINDY 2026 – Serigne Ahmadou Rafahi Mbacké fait un sermon contre le mensonge - 28/05/2026

Sermon Tabaski à Médinatoul Djeylani / Cheikh Ibrahima Diallo à nos gouvernants : 'Nous avons d'autres priorités que des querelles, vous n'avez plus d'excuses!'

Sermon Tabaski à Médinatoul Djeylani / Cheikh Ibrahima Diallo à nos gouvernants : 'Nous avons d'autres priorités que des querelles, vous n'avez plus d'excuses!' - 27/05/2026

Tabaski 2026 : à Ouest-Foire, les éleveurs entre flambée des coûts et pénurie de moutons

Tabaski 2026 : à Ouest-Foire, les éleveurs entre flambée des coûts et pénurie de moutons - 27/05/2026

DIRECT 🔴 | ASSEMBLÉE NATIONALE : Ousmane Sonko réintégré ? La bataille pour la présidence de l’Assemblée

DIRECT 🔴 | ASSEMBLÉE NATIONALE : Ousmane Sonko réintégré ? La bataille pour la présidence de l’Assemblée - 26/05/2026

Abdou Mbow ironise sur la fameuse immunité parlementaire:

Abdou Mbow ironise sur la fameuse immunité parlementaire: " Ousmane sonko loumouy yakamti mane diaxalnama". - 25/05/2026

Crise parlementaire : Sans recours légal, Takku Wallu en appelle à la vigilance du Président Diomaye

Crise parlementaire : Sans recours légal, Takku Wallu en appelle à la vigilance du Président Diomaye - 25/05/2026

ASAFEF / Rufisque : la solidarité féminine au cœur d’une mobilisation sociale et éducative remarquable

ASAFEF / Rufisque : la solidarité féminine au cœur d’une mobilisation sociale et éducative remarquable - 25/05/2026

DIRECT 🔴 | Retour de Sonko à l’Assemblée nationale : Les députés de Takku Wallu face à la presse

DIRECT 🔴 | Retour de Sonko à l’Assemblée nationale : Les députés de Takku Wallu face à la presse - 25/05/2026

Popenguine 2026 : après l’appel vibrant de l’archevêque, les pèlerins entrent dans la grande marche de foi

Popenguine 2026 : après l’appel vibrant de l’archevêque, les pèlerins entrent dans la grande marche de foi - 24/05/2026

Kahone : Les habitants de Kanda Amady Diakho en brassards rouges pour protester contre le ruissellement des eaux usées...

Kahone : Les habitants de Kanda Amady Diakho en brassards rouges pour protester contre le ruissellement des eaux usées... - 23/05/2026

Thiès : 57.800 têtes de moutons enregistrées à 5 jours de la Tabaski dans les marchés à bétail de Séokhaye et Touba Toul...

Thiès : 57.800 têtes de moutons enregistrées à 5 jours de la Tabaski dans les marchés à bétail de Séokhaye et Touba Toul... - 23/05/2026

RSS Syndication