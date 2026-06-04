Centenaire d’Abdoulaye Wade : El Malick Ndiaye rend hommage à une figure majeure de l’histoire politique du Sénégal

Le député El Malick Ndiaye, ex président de l'Assemblée Nationale a pris part ce jeudi 4 juin à la cérémonie officielle marquant le centenaire de la naissance de l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade. Organisé sous la présidence effective du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, l’événement a réuni plusieurs personnalités politiques et institutionnelles venues célébrer l’héritage de l’ancien dirigeant sénégalais.



Représentant le président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, El Malick Ndiaye a salué la mémoire et le parcours d’un homme qui a profondément marqué l’histoire politique du Sénégal.



« J’ai eu l’honneur de prendre part à cet hommage républicain rendu à l’une des figures majeures de l’histoire politique de notre pays », a-t-il déclaré.



Selon lui, cette commémoration a été l’occasion de mettre en lumière la contribution exceptionnelle de Me Abdoulaye Wade à la consolidation de la démocratie sénégalaise, à la promotion des libertés publiques ainsi qu’à l’avènement de la première alternance démocratique de l’histoire du Sénégal en l’an 2000.



El Malick Ndiaye a également souligné l’engagement constant de l’ancien chef de l’État en faveur de l’unité africaine et de l’intégration du continent, des idéaux qui ont marqué son action politique aussi bien sur le plan national qu’international.



« Cette célébration permet à la Nation de rendre hommage à un homme d’État dont l’héritage demeure profondément inscrit dans notre mémoire collective et dans l’histoire politique de l’Afrique », a-t-il affirmé.



