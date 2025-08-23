Célébration des 90 ans du président Abdou Diouf : la Fondation Abdou Diouf Sport et Vertu lance les festivités de l’anniversaire de l’ancien chef d’état

Les festivités marquant les 90 ans de l’ancien président du Sénégal ont été lancées ce vendredi 22 août 2025. En conférence de presse, les acteurs qui regroupent la fondation Abdou DIOUF Sport Vertu (FADSV) sont revenus sur le sens de cet évènement qui consiste à rendre hommage à cette très haute autorité qui a servi le Sénégal avec distinction et qui continue d’inspirer les générations actuelles et futures.



Cet hommage ne concerne pas seulement le président Diouf mais aussi « d'illustres disparus tels que le premier ministre Monsieur Habib Thiam, Monsieur Serigne Lamine Diop, Madame Maïmouna Kane, MM Falilou Kane, El Hadji Malick Sy, Lamine Diack, Massamba Sarré, Bounama Diagne et tant d’autres qui ont contribué à façonner notre société », disent-ils.

Les activités démarreront le 2 septembre avec un vernissage suivi d’une conférence publique sur l’homme et son œuvre. À cette occasion, les experts et les personnalités partageront leurs réflexions sur l’héritage du président Abdou Diouf et sur les défis que le pays doit relever pour construire un avenir meilleur.

Toutefois, « nous invitons tous les sénégalais à se joindre à nous pour célébrer cet évènement important dans la vie de notre pays. Nous sommes convaincus que ces festivités seront une occasion pour nous de renforcer notre unité et notre solidarité, et de rendre hommage à un homme qui a servi le Sénégal avec dévouement et passion », concluent-ils.



