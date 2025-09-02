Célébration des 90 ans de Abdou Diouf : Le message du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye à l’ancien président

La Fondation Abdou Diouf Sport Vertu a organisé ce mardi une exposition et une conférence publique pour marquer les 90 ans de Abdou Diouf, ancien Président de la République du Sénégal. Une cérémonie en guise d’hommage qui a été présentée par le Professeur Souleymane Bachir Diagne, avec la présence de personnalités étatiques, politiques et académiques.







Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a dépêché le ministre secrétaire général de la présidence, Oumar Samba Bâ, pour porter son message auprès de la famille du président Diouf : « le président de la République m’a demandé de le représenter à cette cérémonie historique. Célébrer Abdou Diouf, c’est d’abord rendre hommage à un digne fils du Sénégal, attaché à son terroir et à ses origines. Mais également, un démocrate accompli », a indiqué le représentant du président de la République qui se félicite de l’initiative qui immortalise le parcours accompli de l’ancien président honoré.

