Célébration de Noël : La ‘’VIE’’ au menu de la messe à la Cathédrale de Dakar (Reportage)

Le Sénégal, à l’instar du monde entier, a célébré Noël, ce 25 décembre, jour marquant la naissance de Jésus Christ.

À la cathédrale de Dakar, les fidèles chrétiens sont venus massivement prendre part à la messe dirigée par le vicaire de la Cathédrale, l’Abbé Augustin Thiaw.

Ce dernier a axé son homélie sur la ‘’vie’’, thème qui a été défini pour marquer la présente édition.



Commémorer Noël appelle à reconnaître la grandeur de l’amour de Dieu. Chez les fidèles, c’est un moment de joie et d’allégresse dans le recueillement.



La messe de Noël a cependant permis de prier pour tous ceux qui vivent une situation de précarité. Les croyants ont notamment saisi l’occasion pour inviter ces derniers à se nourrir de foi et d’espérance.



La célébration du mystère de Noël consiste ainsi à mesurer à sa juste valeur le don privilégié d’être chrétien.

Les fidèles ont toutefois prié pour un Sénégal de paix et de prospérité...