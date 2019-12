« Ce que le Président a fait pour tous ces responsables qui s’agitent, il n’a pas eu ce même retour d’eux » (Par Moussa Sow coordonnateur national de la Cojer)

Depuis un certain moment, nous assistons à un comportement irrévérencieux de certains responsables qui, dans leur communication quotidienne, distillent des informations sans fondement réel.

La Convergence des Jeunesses Républicaines (COJER), fidèle à sa démarche de jeunes du Président de la République, appelle à la retenue et à la bonne tenue. Depuis plus de huit ans, son Excellence le Président Macky Sall a apporté des réponses structurelles pour l'amélioration significative des conditions de vie des Sénégalais. Notre PSE qui est en marche avec à la clé des projets futuristes, mérite le soutien de toutes et de tous et plus particulièrement des responsables de la majorité.

Tous ceux qui réclament une légitimité dans le combat politique semblent oublier le privilège que le Président leur a donné en les choisissant pour conduire à ses cotés, la marche de notre Grand État. Ceux là qui s’ataquent au Président directement ou indirectement sont indignes à nos yeux car le Président a tout fait pour eux.

En outre, nous demandons beaucoup plus de solidarité de certains responsables à l’endroit des jeunes du Président Macky Sall que nous sommes. Le Président tient à sa jeunesse car nous constituons le fer de lance de l’Alliance Pour la République. Nous avons des jeunes compétents, engagés et prêts à gagner le pari de l’émergence.

A cet effet, la Cojer débutera dès ce week end, par Dakar, sa grande tournée nationale pour aller à la rencontre des jeunes de chaque région pour mieux échanger avec eux afin de vulgariser le programme de son Excellence le Président Macky Sall.