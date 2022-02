Cautionnement des législatives : « Il faut au moins que la caution soit à 15 millions FCFA assortie d’autres filtres » (Marcel N. Ndiaye, pôle de la majorité)

Le pôle de la majorité présidentielle s’inscrit dans une logique de maintien à 15 millions FCFA la caution pour les prochaines élections législatives prévues, le 31 juillet 2021.



Selon son représentant qui a pris part aux discussions entre acteurs politiques, ce 24 février, à l’hôtel Ngor Diarama, il faut prendre toutes les mesures pouvant rendre fiables et transparentes les élections.



« Il faut au moins que la caution soit à 15 millions FCFA assortie à d’autres filtres comme le parrainage entre autres mesures pouvant faire en sorte que les élections se fassent correctement. L’objectif c’est d’avoir une assemblée nationale d’accord et élue dans les meilleures conditions pour permettre que la paix civile et la sécurité du pays puissent être maintenues », a confié Marcel Ndiana Ndiaye.



Pour le délégué du pôle de la majorité, la logique doit s’inscrire dans une démarche pouvant empêcher le foisonnement de listes que personne ne pourra gérer. Marcel Ndiana Ndiaye a parlé au nom de 300 partis affiliés à la majorité présidentielle. Dans les échanges consultatifs, 33 intervenants ont été recensés.



La rencontre a été présidée par le ministre de l’intérieur, Antoine Felix Abdoulaye Diome accompagné des différents services de l’État impliqués dans le processus électoral...