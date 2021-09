Carte sanitaire : les élus locaux s’impliquent dans le processus de digitalisation et insistent sur le renforcement des moyens pour de meilleurs résultats.

Dans le souci de répondre aux problèmes de prise en charge des questions de santé de la population, pour que chacun puisse bénéficier des services de santé partout où il se trouve dans le pays, les collectivités territoriales et le ministère de la santé et de l’action sociale se sont retrouvés ce jeudi autour de la table pour discuter de la problématique de la digitalisation et la carte sanitaire.



En effet, des outils sont mis en place. Il s’agit de la digitalisation, qui enregistre des performances inouïes et qui ne laisse personne en rade. C’est le même processus pour ce qui est de la numérisation. Ainsi toutes les dispositions sont en train d’être prises pour une bonne gouvernance sanitaire.



Adama Diouf, le Président de l’Union des Associations des élus locaux du Sénégal a insisté pour l’occasion, sur « une bonne territorialisation des politiques publiques avec une bonne carte sanitaire » pour plus d’efficacité. Cependant, les élus locaux ont aussi mis l’accent sur l’accompagnement des moyens des collectivités territoriales pour qu’ils puissent jouer pleinement leur partition dans le processus...