Carte électorale Kaolack : 254.406 électeurs, 199 lieux et 531 bureaux de vote

Le préfet de Kaolack, Latyr Ndiaye a fait face à la presse pour revenir sur la situation de la carte électorale et le dispositif mis en place pour un bon déroulement du scrutin, ce dimanche 24 mars. Ainsi, à quelques heures du démarrage du vote tout le matériel électoral a été déjà déployé dans les différents lieux de vote. Selon lui, « le département de Kaolack compte 254.406 électeurs, 199 lieux de vote et 531 bureaux. Rien que pour la commune de Kaolack on dénombre 143 mille électeurs répartis dans 38 centres et 271 bureaux de vote, 38 centres ».