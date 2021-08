Carte ID, permis de conduire, expérience pratique : Les concessionnaires de voitures redoublent de vigilance et dénoncent le comportement de certains partenaires irresponsables.

Le constat est général, nombreux sont les accidents de voiture causés par des jeunes « irresponsables » qui n'ont parfois même pas l’âge requis.



En effet, pour des caprices de play-boy ou de pure frime entre potes, ils sont prêts à débourser des sommes colossales pour louer une « belle caisse » pour un petit tour, au risque de mettre leurs vies et celle des autres en danger.



Un visite dans quelques parkings de location et vente de voitures a permis de recueillir l’opinion des concessionnaires concernant ce phénomène.



Ainsi, dégageant toutes responsabilités, ces derniers, vers qui ces jeunes se tournent pour assouvir leurs délires, ont pris les mesures idoines pour les freiner et éviter les accidents qui se répètent.



Cependant ils précisent que cette irresponsabilité ne se limite pas seulement aux jeunes car d’autres partenaires aussi s’aventurent dans la pratique de la sous traitance. Les concessionnaires déplorent avec énergie leur comportement car ces personnes étant disposées à louer les voitures en profitent pour les relouer à ces jeunes qui payent le nécessaire pour l’avoir de manière illégale. C’est-à-dire, sans fournir de pièces telles que la carte d’identification nationale, le permis de conduire, et même un tour de démonstration chez certains pour valider leur aptitude en conduite...