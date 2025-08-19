Caravane écologique à Labgar : le ministre Daouda Ngom annonce la création d’une réserve naturelle communautaire

Dans le cadre de la campagne nationale de reboisement 2025, le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a conduit ce lundi une caravane écologique à Labgar, commune du département de Linguère.



Accompagné des autorités administratives, des services techniques de la région de Louga et du maire de Labgar, Idrissa Diop, le ministre a salué la forte mobilisation notée sur place. Il a rappelé que cette caravane écologique est une innovation destinée à sensibiliser les populations à la citoyenneté écologique et à renforcer l’initiative de reboisement.



Située sur le tracé de la Grande Muraille verte, Labgar bénéficie depuis 2008 de ce projet panafricain de lutte contre la désertification auquel le Sénégal a contribué de façon significative. À Labgar, une parcelle de 750 hectares a été identifiée et sera reboisée avec 45 000 plants d’espèces locales.



Le ministre a saisi l’occasion pour annoncer que cette parcelle sera prochainement érigée en réserve naturelle communautaire, un espace qui contribuera à restaurer la biodiversité locale. « Des animaux sauvages y seront réintroduits au grand bonheur des populations », a-t-il assuré.



Selon Daouda Ngom, cette future réserve permettra non seulement de restaurer les terres et de lutter contre la désertification et la déforestation, mais aussi d’atténuer les effets des changements climatiques.



Pour garantir une bonne gestion de cet espace, une convention a été signée entre la mairie de Labgar et l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte, scellant ainsi l’engagement des parties prenantes en faveur de la biodiversité.

