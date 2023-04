« Caravane Connect Sénégal » / Me Moussa Bocar Thiam : « L’avenir du Sénégal se jouera à Diass, d’autant que vous avez un maire connecté! »

« On ne peut pas parler du numérique sans parler de la jeunesse » a déclaré Me Moussa Bocar Thiam ce samedi lors du lancement officiel de la caravane « Connect Sénégal». Comme annoncé, c’est dans la commune de Diass que la première étape de cette tournée nationale a été lancée après un départ en grande pompe à Dakar. En présence de Mamadou Ndione, le maire de Diass, Me Moussa Bocar Thiam, Ministre de la Communication, des télécommunications et de l'économie numérique s’est félicité des avancées déjà notées dans la localité de Diass « L’avenir du Sénégal se jouera à Diass, d’autant que vous avez un maire connecté! »



L’édile de Diass a d’ailleurs souligné à juste titre que le premier marché public qu’il a passé, à la suite de sa nomination en qualité de maire, c’était dans le domaine numérique… nous avons même digitalisé notre application qui gère le foncier avec la possibilité de rendre un service au client en cinq minutes avant de l’orienter vers le trésor » il finira par dire que Me Moussa Bocar Thiam qu’il gère un service support de tous les ministères conformément aux orientations du président Macky Sall.



À la suite de ce témoignage, Moussa Bocar Thiam qui a rappelé que la semaine du Numérique » anciennement dénommée « Forum du Numérique, est une initiative du Président Macky Sall, a invité les jeunes à davantage s’investir dans les métiers liés au numérique. « L’avenir du Sénégal c’est le numérique. Il est important que les jeunes sénégalais s’approprient cet outil formidable qu’est le numérique. C’est une source intarissable de revenus, de ressources. Les plus grandes entreprises au monde sont spécialisées dans le numérique (Google, Facebook, Amazone etc »