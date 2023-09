Candidature de la mouvance présidentielle : Les femmes de Benno et de la grande majorité saluent le choix porté sur Amadou Bâ et s’engagent pour la victoire

Conformément à leur déclaration de soutenir tout candidat proposé par le président Macky Sall, les femmes de Benno Bokk Yaakaar et de la Grande Majorité Présidentielle réaffirment leur engagement au président de la coalition présidentielle et lui renouvellent leur confiance et loyauté.



Les femmes de Benno et de la Grande Majorité présidentielle saluent la démarche inclusive et participative du président Macky Sall et le félicitent pour le choix porté sur la personne du premier ministre Amadou Ba pour être le candidat de la coalition à l’élection présidentielle de février 2024.



Les femmes de Benno Bokk Yaakaar comprenant les enjeux de l’heure telle la préservation de la république et de la démocratie, la sauvegarde de la paix et de la stabilité, le respect de nos institutions, la sécurisation des politiques publiques autour de notre référentiel qui est le plan émergent, soutiennent la candidature du camarade Amadou Bâ. Elles réaffirment leur engagement auprès du président Macky Sall et s’engagent à soutenir sans réserve le candidat de Benno Bok Yaakaar, afin d’assurer la victoire de la coalition dès le premier tour au soir du 25 Février 2024.