Candidature d'Amadou Bâ : Le BBY de Fandène valide le choix du Président Macky Sall

Les militants et sympathisants de la mouvance présidentielle dans la commune de Fandène (Thiès) ne comptent pas être en reste dans le concert de soutien à Amadou Bâ, candidat de la coalition Benno Bokk Yakar (BBY) à la présidentielle 2024. "Faisant suite à la désignation, le samedi 09 septembre 2023, par le Président Macky Sall, du candidat de la coalition BBY, à la présidentielle de février 2024, conformément au mandat qui lui a été donné dans ce sens par les leaders de la grande coalition présidentielle, la commune de Fandène, sous la conduite de son maire et non moins coordinateur de BBY, le ministre d’état Augustin Tine, s’est réunie ce dimanche 10 septembre, à l’effet d’examiner et apprécier la situation", souligne-t-on dans une déclaration de la coordination communale de Fandène. Qui se dit en phase avec le choix du Président Macky Sall. "Ainsi donc, les responsables BBY de la commune de Fandène, après s’être réjouis de la large concertation entreprise par le coordonnateur national de la coalition gouvernementale le Président Macky Sall avec toutes les parties prenantes sur la question, ont rappelé l’engagement pris à ce sujet de s’aligner, sans condition, sur le choix opéré par le Président de la République à qui il avait été donné carte blanche", fait remarquer la note. Qui ajoute que "c’est pourquoi, comme un seul homme, le BBY de la commune de Fandène approuve, à l’unanimité, le choix porté par le Président sur la personne de notre camarade Amadou BA : actuel Premier ministre du Sénégal". Augustin Tine et ses partisans s'engagent à ne ménager aucun effort pour la victoire de la BBY au soir du 24 février 2024. Il conclut : "Tout en se réjouissant de la cohérence qui se donne à lire de ce choix, s’engage à accompagner notre candidat, le camarade Amadou BA jusqu’à la victoire souhaitée dès le premier tour".