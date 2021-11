Candidat de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Guinguinéo : Alpha Sy fait le bilan de ses réalisations et promet une victoire éclatante de la coalition.

Lors du meeting de ralliement de Momar Lô et Papa Diallo, le candidat de Benno Bokk Yakaar dans la commune de Guinguinéo s'est dit confiant quant à la victoire éclatante de cette coalition au soir du 23 janvier 2022.



Alpha Sy d'informer que toutes les dispositions ont été prises pour permettre à la coalition Bby de gagner les élections dans la commune de Guinguinéo.



Dans la foulée, le candidat est revenu sur ses nombreuses réalisations dans la commune et les chantiers qui l'attendent pour connaître leur achèvement. Et il s’agit notamment du stade de Guinguinéo qu'il promet de terminer 06 mois après son élection, du complexe frigorifique etc...



Alpha Sy a permis à plus de 20 jeunes de bénéficier d'une formation dans le pétrole et le gaz, d'aider au recrutement de plusieurs jeunes au niveau de la centrale solaire de Kahone, mettre à disposition un financement de 50 millions au profit des femmes, entre autres...