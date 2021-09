Cancer de l'abdomen : le destin tragique d'une petite fille de 10 ans qui a besoin d'être évacuée à l'étranger.

À peine 10 ans, la fille de Pape Bouna Samb souffre d'un cancer de l'abdomen qui l'empêche de satisfaire convenablement ses besoins physiologiques avec des difficultés pour uriner.



Depuis le début de sa maladie, il y'a déjà 10 mois, la jeune potache fait le tour des établissements sanitaires dont les hôpitaux de Diamniadio et de Fann à la quête d'un meilleur traitement.



Sa maladie qui a été diagnostiquée au dernier hôpital cité, a permis à la jeune de fille de subir une première opération et doit se soumettre à une seconde opération qu'elle doit nécessairement effectuer à l'étranger. Jusqu'ici ses parents se sont occupés de ses soins, mais n'arrivent plus à joindre les deux (2) bouts et sollicitent l'aide des bonnes volontés pour sauver leur enfant. Son père Pape Bouna Samb qui s'est entretenu avec Dakaractu a expliqué avoir dépensé 2 millions FCFA pour des soins depuis la découverte de la pathologie.



"Elle souffre péniblement et j'ai les larmes aux yeux quand je la regarde. Je sollicite tout simplement de l'aide pour son évacuation à l'étranger pour l'amour de Dieu", a-t-il expliqué...