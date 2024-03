Campagne présidentielle : Pr Daouda Ndiaye dans la banlieue ce lundi

Une déclaration sera faite à Hamo 6, le point de chute de la caravane.

Le candidat du PDN2024 va sillonner la banlieue Dakaroise ce lundi en prenant départ à son siège (Pikine) à 11h. À Guinaw Rails, son fief, un rassemblement suivi d’une déclaration lancera la caravane de la coalition. Le Pr Daouda Ndiaye se dirigera vers les Parcelles Assainies unité 18 et 26 avec des visites de proximité et caravane avant de se rendre à Guédiawaye (Sahm Notaire en passant par PAI puis Gounass et Wakhinanae Nimzatt.