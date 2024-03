Campagne électorale : Le candidat Khalifa Sall a sillonné les communes de Fass-Colobane, Médina et Plateau, ce samedi

Le candidat de la coalition Khalifa Président a démarré sa première journée de campagne électorale, ce samedi 9 mars 2024, à Dakar. La caravane du candidat Khalifa Sall a sillonné les communes de Fass-Gueule Tapée-Colobane, Médina et Dakar Plateau à la rencontre des jeunes, femmes, bref des sénégalais qui aspirent à un avenir meilleur.

Le candidat khalifa Sall a lancé un vibrant appel aux sénégalaises et sénégalais et les "encourage à évaluer attentivement les programmes et propositions des différents candidats".

Khalifa Sall les invite à choisir la coalition "khalifapresident" pour un avenir sûr et un pays réconcilié. Une invitation qui résonne comme un appel à l'unité, à la réconciliation nationale et à la construction d'un Sénégal harmonieux, où chaque citoyen pourrait s'épanouir.