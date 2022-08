Campagne de reboisement 2022/Mbolo Birane : "Avec le soutien de ASERGMV, nous allons faire de notre commune la pépinière du Sénégal" (SASS-WD)

Durant quarante huit heures, l'association SASS-WD (Soutien aux Actions Sociales et Solidaires au Sénégal/Wallu Diiwaan) , avec l'appui de l'agence Sénégalaise de la Reforestation et de la grande muraille verte, (ASERGMV), a mobilisé la communauté de la commune de Mbolo Birane pour des actions de reboisement. En ce deuxième jour, les structures scolaires ont été reboisées, avec en première ligne les enfants. En effet, dira le directeur de la CTP de Diaba, M. Adama Alpha Kane, "il est important pour nous de créer un lien entre l'enfant et l'arbre. Cela favorisera une complicité entre lui et l'arbre. Dès la rentrée nous allons responsabiliser les enfants en leur faisant prendre conscience de son importance", a dit le directeur qui a vivement salué le soutien et l'accompagnement de l'ASERGMV.

L'agence, pour rappel, s'est engagé aux côtés de l'association SASS/WD, "pour faire de notre commune la pépinière du Sénégal", s'est engagé le coordonnateur de l'association. Cette dernière peut également compter sur la commune, qui par la voix du premier adjoint au maire Idrissa B. Ly, a très vivement félicité et remercié le DG de l'ASERGMV, Oumar Abdoulaye Bâ, "qui donne l'exemple en descendant sur le terrain et en participant lui-même aux actions de reboisement. C'est une action que saluons et la commune sera aux côtés de Wallu Diwan pour faire de Mbolo Birane, la pépinière du Sénégal ", a-t-il conclu.