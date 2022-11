Campagne de commercialisation de l’arachide à Kolda : « Nous avons obtenu 52 milliards de la banque… » (Modou Diagne Fada, DG Sonacos)

En visite à Kolda ce vendredi 11 novembre 2022 dans le cadre des préparatifs de la campagne de commercialisation, le Dg de la Sonacos, Modou Diagne Fada, rassure les producteurs et les opérateurs. Ainsi, ce dernier estime que le financement pour la campagne de commercialisation est disponible à hauteur de « 52 milliards f cfa » en plus d’autres financements attendus. Mais également, cette visite a été une occasion pour le DG de la Sonacos de constater l’avancement des travaux sur leur site pour les besoins de la campagne de commercialisation des graines d’arachide.



Il faut rappeler que la région avec le département de Médina Yoro Foula est en train de devenir le futur bassin arachidier du pays, d’où l’importance d’accompagner cette dynamique. Et ceci fait la promotion de l’emploi local.



À en croire Modou Diagne Fada, « l’argent est disponible. C’est-à-dire que nous avons 52 milliards obtenus de la banque islamique et nous attendons un montant important des banques locales. Et d’ailleurs, aujourd’hui nous avons déjà viré à partir de nos propres fonds des montants importants dans nos différentes usines. Par exemple à Ziguinchor l’usine dispose de 500 millions pour démarrer. » Puis, il ajoute : « le rôle principal de la Sonacos est d’aller chercher les financements. En ce sens, nous avons bouclé les financements et nous attendons quelques formalités pour accéder aux 52 milliards prévus. Mais nous déjà, nous avons les devants pour commencer la campagne de commercialisation. »



Revenant sur sa visite, il poursuit : « Kolda est devenue une zone arachidière, en particulier le département de Médina Yoro Foula. C’est toujours important pour le DG de la Sonacos, chargé de commercialiser la collecte, de venir à Kolda comme on le fait chaque année. Et nous sommes ici encore pour voir l’état des préparatifs pour la réception des graines pour la campagne de commercialisation 2022/23. Mais aussi, nous sommes là pour constater l’avancement des infrastructures que nous voulons édifier dans le site de la Sonacos à Dioulacolon. Et nous nous sommes aperçus que les travaux avancent bien même s’il faut noter quelque part un retard dans certains chantiers. » Dans la foulée, il précise « d’ici peu on va nous livrer le Secco en chantier pour un délai d’un mois. Et comme ça on pourra démarrer la campagne de collecte… »



Sur le prix de l’arachide, il soutient : « je crois qu’il faut plutôt féliciter le président Macky Sall pour les efforts qu’il fait chaque année en élevant le prix de l’arachide pour les producteurs. Je rappelle que l’année dernière nous étions à 250 f cfa et aujourd’hui nous sommes à 275 f cfa le kg, soit une augmentation de 25 f cfa au kilogramme. Pour moi, c’est un effort énorme que nous devons saluer. » Dans la foulée, il précise « bien entendu pour le paysan qui a ses graines, il aimerait bien les vendre à mille francs cfa le kg. On peut parfaitement le comprendre, mais dire que les 275 f cfa ne sont pas rémunérateurs, relève de la démagogie. »



À Kolda, le centre de collecte de la Sonacos est en train de devenir une petite unité industrielle, notamment avec la collecte, les machines de décorticage avec une aire aménagée. Ainsi, l’ambition c’est de passer plus tard à une huilerie...