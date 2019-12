Campagne de commercialisation de l'arachide : La Sonacos porte plainte contre des paysans du bassin arachidier.

Certains paysans du bassin arachidier (Kaolack et Kaffrine), ont été attraits jeudi matin devant la barre, à la suite d'une plainte de la Sonacos SA. Pour cause, ces derniers, ainsi que des organisations paysannes et des maires qui avaient signé des contrats ( contractualisation) avec cette usine, ont refusé de respecter les clauses desdits contrats.

En effet, la Sonacos qui a l'habitude de prêter chaque année des semences à certains paysans et organisations paysannes, a buté sur le refus de ces producteurs de rembourser mais aussi de vendre le reste de leurs productions à cette usine.



Hier, une vaste mobilisation de producteurs a été enregistrée au niveau de la juridiction de la zone centre, mais le tribunal a décidé de renvoyer l'affaire à la date du 2 janvier 2020.



Pour rappel, des centaines de producteurs avaient signé des contrats avec la Sonacos pour vendre leurs productions à cette usine, mais avec l'arrivée des étrangers, beaucoup d'entre eux ont décidé de lui tourner le dos.

Et ce manque à gagner semble irriter la Sonacos qui peine à atteindre ces objectifs de collecte d'où sa plainte contre ces derniers.



Affaire à suivre...