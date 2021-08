Campagne agricole 2021 : La mutuelle de la Chambre de commerce de Kaolack dégage une enveloppe de plus de 161 millions au profit de ses membres pour l'achat d'engrais.

La mutuelle d'épargne et de crédit de la Chambre de commerce et d'agriculture de Kaolack ( MECCCIAK), en partenariat avec le fonds d'appui au développement du secteur rural ( FADSR), a accordé des prêts à ses membres pour l'achat d'engrais pour les besoins de la présente campagne agricole.



En effet, c'est le fonds d'appui qui accorde des prêts à la mutuelle qui met à la disposition de ses membres promoteurs ( agriculteurs) des crédits.



Dans le cadre de la convention entre les deux structures, les conditions de financement sont très " avantageuses " avec des taux d'intérêt de 6,5% pour les crédits à court terme et 5,5% pour les crédits à moyen et long terme. Un apport personnel de 5% est aussi exigé du promoteur agricole.



Ainsi, la mutuelle d'épargne et de crédit de la chambre de commerce de Kaolack a injecté dans le secteur rural, sous forme de prêts pour l'achat d'intrants agricoles, de 2016 à 2018, un montant total de 413.720.900 fcfa en faveur de 399 promoteurs grâce à l'appui du FADSR. Avec les financements reçus dans le cadre du PMIA, la MECCCIAK a octroyé une enveloppe globale de 1,244 milliards de fcfa.



Selon le président de la Chambre de commerce de Kaolack, Serigne Mboup, " pour cette présente campagne, un financement de 161.400.000 fcfa est reçu et concerne 149 promoteurs des régions de Kaolack, Fatick et Kaffrine...