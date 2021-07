Campagne agricole 2021/Distribution de l’engrais : « Sur les 25.000 tonnes commandées, les 13 000 ont été livrées... » (Alioune Dia, CNSCA)

« Nous sommes chargés de la fabrication de l’engrais dans toutes ses formules, utilisées au Sénégal. Nous avons pu montrer au Comité National chargé du suivi de la campagne agricole qui est venu nous rendre visite, qu’aujourd’hui nous travaillons exclusivement pour la campagne agricole locale, cela depuis le début du mois de juin dernier… Sur le 6.20.10 destiné à l’arachide, sur une commande de 25 OOO tonnes, nous avons eu à livrer environ 13.000 tonnes. Pour le mil et le maïs nous avons livré une bonne partie… », a fait savoir Abdoulaye Guèye. Des affirmations qui rassurent le comité accompagné par des techniciens et du directeur de cabinet du Ministère de L’Agriculture et de l’Équipement Rural. Selon Alioune Dia, le porte-parole du dit comité, gouverner c’est prévoir. C’est ce qui a été le cas encore cette année-ci. L’État du Sénégal n’est ni producteur, ni vendeur d’engrais. « Il sollicite les services de privés dont des opérateurs économiques comme on l’a toujours fait. Aujourd’hui on avait un souci, c’est la disponibilité du produit. On a un objectif, c’est la priorisation de la demande nationale. Les autorités des ICS nous ont rassurés dans la mesure où sur les 25.000 tonnes commandées, les 13.000 ont été livrées et je crois qu’on est aujourd’hui en fin juillet. La cadence est accélérée car 90 000 peuvent être servis comme on l’a entendu aujourd’hui d’ici la fin du mois de juillet. Je crois qu’il n’y pas lieu de s’inquiéter » , a –t- il ajouté lors de cette visite qui a eu lieu ce 14 juillet aux ICS de Mbao.