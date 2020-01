Campagne Flyers Fepp - Flyers Partout : Les membres de Nõõ Lank interpellés puis libérés, continuent la distribution....

Comme annoncé après l'arrestation de leurs camarades le samedi dernier, les membres du mouvement Nõõ Lank sont passés à l'acte en lançant la campagne de distribution de Flyers partout dans la capitale Dakar.

Regroupés en petits groupes, ces jeunes activistes sensibilisent les populations sur la hausse du prix de l'électricité.

À Tilène, Kilifeu et Simon entre autres membres du mouvement, sont allés à la rencontre des populations le long de l'Avenue Blaise Diagne pour les sensibiliser sur la hausse.

La seule fausse note, c’était l'arrestation de deux membres du mouvement à savoir Kilifeu et Ousmane Wade, qui ont été finalement relâchés par la suite.

Mais pour Simon, la campagne ne fait que commencer et ils continueront toujours à conscientiser les sénégalais sur les forfaitures du régime de Macky Sall.

Il appelle également à la mobilisation de tous les citoyens pour faire reculer le gouvernement dans sa décision d'augmenter le prix de l'électricité...