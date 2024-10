Campagne/Dérives verbales : Abass Fall, le candidat de Pastef, présente des excuses à…

Après les propos polémiques tenus hier, dimanche 27 octobre 2024, lors de la caravane du Pastef à Dakar, notamment dans la zone de Baobab, appelant ses militants à « s'armer de couteaux et de machettes pour apporter la riposte », la tête de liste départementale de Pastef Dakar, Abass Fall, a présenté ses excuses.

"Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un homme violent. C'est le cœur qui a parlé… Je regrette ses propos pour mes sympathisants, pour ceux qui m'aiment et m'adorent. […] Je lance cet appel au ministère de l'Intérieur, qui a la responsabilité de gérer la sécurité des Sénégalais. Il avait interdit l'usage des armes à feu et hier, certains avaient fait usage d'armes à feu. J'ai l'humilité de dire aux Sénégalais et aux Dakarois qui nous soutiennent que cet épisode est derrière nous", a indiqué le candidat, tête de liste de Pastef Dakar pour les élections législatives du 17 novembre 2024.