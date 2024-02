Cameroun : Paul Biya, le plus ancien et vieux président d'Afrique, fête ses 91 ans

Ce 13 février 2024, le chef d'État du Cameroun, Paul BIYA, à la tête de la nation camerounaise depuis le 6 novembre 1982, prend 91 ans d'âge. Un renouvellement le maintient dans sa position de président le plus vieux du continent noir, et aussi du monde.

Le président Paul BIYA souffle sa 91ème bougie aujourd'hui. Avec une longévité impressionnante de 41 ans au pouvoir, le chef d'État camerounais est plus vieux que jamais.

En effet, depuis plusieurs années déjà, l'âge du second dirigeant du Cameroun a toujours fait l'objet de nombreux échanges parmi la population, et les médias internationaux. Le successeur du défunt Ahmadou Ahidjo, s'est vu à maintes reprises placé à la tête des listes des dirigeants les plus vieux d'Afrique. Un détail déjà surprenant en soi, mais qui ne surpasse pas le fait que Paul BIYA soit également reconnu comme étant le leader politique le plus âgé au monde.