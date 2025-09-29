Cambriolage Spectaculaire chez la Famille de Madiambal Diagne : un casse aussi discret qu’inquiétant


Cambriolage Spectaculaire chez la Famille de Madiambal Diagne : un casse aussi discret qu’inquiétant
Le feuilleton judiciaire autour de Madiambal Diagne prend une nouvelle tournure mystérieuse. Selon les révélations de L’Observateur, un cambriolage pour le moins étrange a frappé, ce week-end, le domicile de la première épouse du journaliste-homme d’affaires, situé à la Cité Djily Mbaye. Cette maison, où résident également ses deux fils récemment placés en garde à vue, a été la cible d’une intrusion qui intrigue autant les enquêteurs que l’opinion publique.
 
 Des portes intactes, des chambres fracturées
  
Les faits, rapportés par L’Observateur, défient toute logique. Les portes principales de la maison, gardées en permanence, n’ont montré aucun signe d’effraction. Pourtant, les cambrioleurs sont parvenus à pénétrer à l’intérieur et à forcer plusieurs chambres situées à l’étage. Ce détail renforce l’hypothèse d’une opération minutieusement planifiée, menée par des individus connaissant probablement les lieux.
 
 Des bijoux partiellement emportés


Autre élément troublant : le choix des biens volés. Les malfaiteurs n’ont pris qu’une partie des bijoux en or, abandonnant le reste sur place. Pourquoi emporter certains objets et en laisser d’autres de valeur équivalente ? Ce tri sélectif alimente les spéculations sur une possible « mission ciblée » plutôt qu’un simple vol à but lucratif.
 
Un contexte explosif
 
Ce cambriolage intervient alors que l’affaire Madiambal Diagne connaît une intensification judiciaire. Recherché par la justice sénégalaise pour des flux financiers suspects estimés à 21 milliards de FCFA, le patron du Quotidien a quitté le pays dans des conditions controversées. Pendant ce temps, son épouse et ses deux enfants majeurs sont convoqués devant le parquet financier. L’intrusion, survenue en plein cœur de ce tumulte, soulève des interrogations : s’agit-il d’un acte opportuniste, d’une tentative d’intimidation, ou d’une manœuvre destinée à brouiller des pistes compromettantes ?
 
Enquête en cours
 
La brigade de gendarmerie de Foire, saisie du dossier, s’efforce de reconstituer le scénario de ce cambriolage hors norme. Les enquêteurs cherchent à déterminer comment les intrus ont pu contourner la sécurité, identifier les biens à cibler et repartir sans alerter le voisinage.
Lundi 29 Septembre 2025
