Cambérène – Interpellation d’un agresseur après un vol violent à la plage

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies U15 a procédé, ce 24 juillet 2025, à l’arrestation d’un individu pour vol avec violence commis de nuit en réunion avec usage d’arme blanche.





Une agression sauvage en bord de mer



Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime se promenait sur la plage de Cambérène lorsqu’elle a été attaquée par deux hommes armés de couteaux. Les agresseurs lui ont infligé plusieurs coups, notamment à la tête et au bras, avant de lui dérober son téléphone portable.





Interpellation sous tension



Alertés par les cris, des passants ont tenté de s’interposer. L’un des agresseurs a été rattrapé et violemment lynché par la foule avant l’arrivée des policiers. Il a été pris en charge par les secours sur réquisition médicale et placé en garde à vue. Son complice est toujours en fuite.





Une enquête en cours



La police a ouvert une enquête afin d’identifier et interpeller le second suspect. Les témoignages des riverains et les caméras de surveillance environnantes pourraient permettre de faire avancer les investigations.