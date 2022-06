CSFP-BT / Rentrée académique 2e promo : 32 jeunes font leur entrée à l’école des plombiers.

La SEN’EAU, en partenariat avec le fonds de financement de la formation professionnelle et technique du Sénégal (3FPT) et le Centre Sectoriel de la formation professionnelle (CSFP-BT), a lancé ce lundi 13 juin 2022, la rentrée académique de la deuxième promotion de l’École des plombiers. En effet, cette cérémonie qui s’est tenue à Diamnianio, marque le début d’un cycle de 3 ans pour une formation théorique et pratique en plomberie, canalisateur, réseau d'eau potable, destinée à 32 jeunes issus de différentes régions du Sénégal.



Cette rentrée académique de la 2eme promotion à l'École des plombiers, est perçue par la directrice du fonds de financement de la formation professionnelle et techniques du Sénégal, Sophie Diallo, comme une initiative innovante qui entre nettement dans le cadre du programme de formation – insertion de la 3FPT. Ainsi, la participation de cette structure de financement et de formation de ces jeunes futurs professionnels de la plomberie vient, poursuit-elle, « consolider l’action d’une entreprise qui a besoin de personnel qualifié, mais également d’une structure qui fait de la formation qualifiante », s’est-elle exprimée, saluant cette initiative tripartite.



D’ailleurs, cette nécessité d’un capital humain professionnel et surtout capable de mener à bien les projets d’envergure initiés et de sécuriser la ressource, figure en amont, dans les ambitions de la société qui assure l’exploitation et la gestion du service public de l’eau.



« L’ambition aujourd’hui de la SEN’EAU c’est de faire de nos métiers de base des professionnels et c’est pour ça qu’on a commencé par cette formation qui dans 3 ans, on aura les premiers plombiers qui vont sortir et qui sauront sur la base des valeurs et des principes de travail, apporter quelque chose dans la transformation de la SEN’EAU », dira Maguette Niang, directeur des ressources humaines et de la transformation de la SEN’EAU