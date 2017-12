CREI / Affaire des 200 milliards : le numéro 2 de Baldé répond au camp de Mimi Touré

Dans un article extrait de son point de presse publié le 25 décembre 2017 dans plusieurs sites de la place, Monsieur Sidi Bara Fall, conseiller politique de Mme Aminata Touré a fait allusion au Dr Abdoulaye BALDE, Président de l’Union centriste du Sénégal suite à la sortie de son mentor sur les 200 milliards qui auraient été recouvrés dans le cadre de la « traque des biens mal acquis » .

Monsieur Fall est manifestement affligé par la dérision et le mépris que les sénégalais ont accordé à la sortie malheureuse et infondée de son mentor



En effet, voulant revenir au devant de la scène médiatique, Mme Aminata Touré, qui meurt de froid car étant au frigo depuis quelques temps, tente de créer le buzz, un coup de com qui ne passe pas.



Ainsi, avait-elle déclaré sans convaincre personne que 200 milliards ont été recouvrés dans le cadre de la traque des biens mal acquis, allant même jusqu’à citer des biens qui ont juste fait l’objet d’une simple consignation.



C’est à bon droit d’ailleurs que le conseil de Aida Ndiongue l’a remise à sa place.

C’est dans ce cadre aussi que le Dr Abdoulaye Baldé l’a publiquement interpellé afin qu’elle éclaire la lanterne des sénégalais sur l’identité des personnes qui auraient versés ces montants qui sûrement n’existent que dans son imagination fertile.



Le démenti du Président de l’Assemblée national est sans appel.



Monsieur fall qui lui aussi essaie de sortir de l’anonymat soutien que le Dr Abdoulaye Baldé cherche un nom.



Quelle mauvaise foi ;



Le Dr Abdoulaye Baldé incarne ce qu’il y’a de plus haut dans la fonction publique sénégalaise en tant que IGE ;



De plus, lorsque le Président de l’UCS occupait les premiers rôles dans ce pays Mme Touré était dans son coin dans l’anonymat total, alors c’est être de mauvaise foi pour soutenir que Abdoulaye Baldé cherche un nom ;



Il est clair qu’il est plus que légitime que Abdoulaye Baldé ait demandé l’identification des personnes physiques et morales qui auraient versé cet argent.



Elle persiste et signe dit-elle mais la question qui lui est posée et à laquelle elle est incapable de répondre c’est de dire aux sénégalais où serait passé cet argent.



En attendant sa réponse qui n’arrivera peut être jamais, il est sur au moins que cet argent n’est pas entré dans le budget de l’Etat par les procédures normales que Abdoulaye Baldé maitrise bien pour être un spécialiste des finances publiques.



Quand on change de base politique comme on change de chaussette juste pour éviter une défaite certaine contre Khalifa SALL, on n’a pas de le droit de faire du bruit.



C’est le profil bas qui s’impose, car c’est la mort dans l’âme et dans la décadence totale qu’on essaie de revenir par la fenêtre de la presse, puisse le bébé CREI est toujours grippé pour être désormais le champions des prolongations de l’instruction.



J'espère seulement que Mme sera prête a déposer devant une commission d’enquête parlementaire si tant est c’est la transparence qui guide les pas de ce régime.



Le Dr Abdoulaye Baldé reste quant à lui serein dans son combat politique pour le bien être des populations sans chercher le buzz ni verser dans le sensationnel ou le dithyrambe



D’ailleurs c’est la marque de fabrique du centrisme qui implique délicatesse, le sens de la mesure ….







Maître Sally Mamadou THIAM



Vice Président de l’Union des Jeunes Centristes .