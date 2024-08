CRD préparatoire du Gamou de Thiénaba: L'approvisionnement en eau, une équation à résoudre!

À l'instar des autres cités religieuses, Thiénaba a tenu son comité régional de développement( Crd) préparatoire du Maouloud( édition 2024). La rencontre qui a eu lieu à la gouvernance de Thiès, a été un cadre d'échanges et de partage entre les différents services étatiques et les membres du comité d'organisation.



Ainsi, il a été question de se pencher sur le lancinant problème relatif à l'approvisionnement en eau. Les membres du comité d'organisation qui ont fait état de cette problématique, disent compter sur le service de l'hydraulique, l'Ofor, les sapeurs-pompiers et le service des eaux et forêts pour que le dispositif de l'année dernière soit reconduit à travers la mise à disposition suffisante de camions citernes. Par la voix de l'adjointe au gouverneur de la région de Thiès, les chefs de service se sont engagés à prendre correctement en charge tous les besoins qui ont été formulés par la cité religieuse notamment dans le cadre de l'assainissement, la santé, l'électricité, la sécurité etc.