CRD / Rentrée scolaire à Kolda :‎ 570 enseignants partis…un déficit d’inspecteurs noté…

Le comité régional de développement consacré à la rentrée des classes 2025/26 a dressé un bilan des besoins, ce vendredi 3 octobre sous la houlette de Bonaventure Kalamo adjoint au gouverneur de la région. Ainsi, il en est ressorti d’après les statistiques que 570 enseignants ont quitté l’académie cette année avec le mouvement national. À cela, il faut ajouter qu’il n'y en a que 30 dans toute la région, un nombre très insuffisant compte tenu du besoin en terme de contrôle et d'encadrement.

‎

‎

‎Toujours, dans le rapport introductif présenté par Aliou Touré, secrétaire général de l'académie, il est ressorti un besoin de personnel enseignants. En ce sens, la région de Kolda comme d'habitude, a connu un départ massif de professeurs et d’instituteurs.

‎Dans cette dynamique, les besoins en personnel enseignant se font surtout sentir dans les disciplines scientifiques et en anglais.

Plusieurs autres points ont été abordés portant notamment sur les mesures à prendre ou déjà mises en œuvre pour permettre le démarrage effectif des enseignements apprentissages dès la rentrée scolaire.