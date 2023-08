COVID: Une nouvelle variante " hautement mutée" découverte dans plusieurs pays

Selon un haut responsable de l'Organisation mondiale de la santé, une nouvelle variante hautement mutée du COVID dénommée BA.2.86 a été découverte dans plusieurs pays notamment en Suisse, en Afrique du Sud, ainsi qu'en Israël, au Danemark, aux États-Unis et au Royaume-Uni.



D'après " Reuters", la variante a été repérée " pour la première fois au Danemark le 24 juillet après le séquençage du virus infectant un patient risquant de tomber gravement malade". Et c'est ainsi qu'il a été détecté " chez d’autres patients symptomatiques, lors de contrôles de routine dans les aéroports et dans des échantillons d’eaux usées dans une poignée de pays".



Ainsi, des scientifiques ont indiqué que " même s’il était important de surveiller BA.2.86, il était peu probable qu’il provoque une vague dévastatrice de maladies graves et de décès étant donné les défenses immunitaires développées dans le monde entier à la suite de la vaccination et d’une infection antérieure".



La responsable technique COVID-19 à l'OMS, Maria Van Kerkhove, a déclaré pour sa part que " Les chiffres sont encore faibles". Mais la réduction de la surveillance mondiale pourrait entraîner une circulation rapide du virus...