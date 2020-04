COVID-19 : Mamadou Kassé et l’Association Anka Wouli matérialisent l’opération TELA FAGAROU à Tambacounda.

Dès le début de la crise du COVID-19, Mamadou Kassé (DG de la SICAP SA) par ailleurs, Conseiller municipal et départemental de Tambacounda et Président de l’Association Anka Wouli (Levons-nous en bambara), s’est mobilisé auprès des populations de Tambacounda.C’est dans ce cadre qu’a été lancée l’opération TELA FAGAROU avec un objectif à court terme de distribution de 500 kits lave-mains, 1000 cartons de savon, des masques et gants ainsi que plusieurs tonnes de produits alimentaires.Lors d’une cérémonie de réception partielle, ce mercredi au quartier plateau de Tambacounda, de divers produits destinés à la population, Ousseynou Dieng et Idrissa Laye, porte-parole du jour, sont largement revenus sur la mise en œuvre pratique de cette opération depuis la survenue de la crise.Selon eux, le premier engagement de l’association s’est traduit par un accompagnement du Comité Régional de Gestion des Épidémies (CRGE) qui a entamé diverses actions préventives et curatives sous la houlette du dynamique gouverneur de Tambacounda, Monsieur Oumar Mamadou Baldé. Selon nos interlocuteurs, le donateur Mamadou Kassé a souhaité, pour des raisons personnelles, taire la nature des appuis audit comité.En deuxième lieu, des produits antiseptiques ainsi que des kits lave-mains ont été distribués en guise de phase test de l’opération dans les populeux quartiers du Plateau et de Saré Guilel avec une priorité aux daaras, gares routières et marchés.Concernant la cérémonie du jour, il a été question de réceptionner un premier lot de 175 lave-mains et 200 cartons de savons à distribuer dans les 30 quartiers de la commune mais aussi, au niveau des points névralgiques recevant du monde tels que les gares routières, les marchés encore fonctionnels, les arrêts Jakarta et certains services publics, entre autres.À ce volet distribution, l’Association compte adjoindre une campagne de sensibilisation pour le respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives édictées par le Gouvernement.Les membres de l’Association ont remercié vivement leur Président Mamadou Kassé qui, en toutes circonstances, est aux côtés des populations de Tambacounda avec à son actif la construction de plusieurs toilettes en milieu scolaire, un appui conséquent et permanent aux mosquées, daaras et autres lieux de culte, aux lieux de détention, aux pouponnières, aux structures de santé, à l’éducation et au sport, entre autres.