CMU dans les Daara : une tournée nationale d’enrôlement de 100 000 Ndongo en cours dans le Sud du pays.

Une tournée de sensibilisation pour l’enrôlement de 100.000 ndongo daara au programme de couverture maladie universelle (CMU) se mène du 8 au 19 septembre auprès des acteurs du Daara ou enseignants coraniques dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Kédougou, Tambacounda et Matam. Deuxième axe de cette tournée après les étapes de Saint-Louis, Diourbel, Thiès, Fatick, Kaolack, Kaffrine effectuées au mois d’août, celui-ci vise à enrôler 100 000 apprenants des Daara, 10 000 maîtres coraniques et leurs familles ainsi que 700 Ndeyou daara.

En effet, dans le cadre de sa politique d'inclusion et de protection sociale des couches vulnérables, l’État du Sénégal a retenu le waqf parmi les mécanismes privilégiés. À ce titre, par décret n°2022-1681 du 16 septembre 2022, le Chef de l'État Macky Sall a procédé à la constitution du Waqf public monétaire, dont les revenus générés permettraient notamment d'assurer dans la durée la couverture maladie pour les acteurs de la communauté des Daara.

Ainsi, la Haute Autorité du Waqf, structure en charge de la promotion du waqf au Sénégal, en partenariat avec l'Agence Nationale de Couverture Maladie Universelle (ANACMU) a démarré le processus d'enrôlement des acteurs des Daara. Depuis son démarrage, la tournée nationale s’effectue sous la supervision des acteurs du Daara, dont la Fédération nationale des Associations d'Ecoles coraniques (FNAECS).



Dans la sélection, des critères sont mis en exergue pour bénéficier d’une prise en charge au programme de couverture maladie universelle (CMU). Les Daara éligibles sont ceux qui sont sédentaires. Pour les Ndongo, sont éligibles ceux ou celles qui n'ont pas de prise en charge sanitaire par l’État ou les ONG ou organismes humanitaires et qui résident au sein du daara.