CMU/Rufisque : Ismaïla Madior Fall enrôle 4 000 élèves et des ’’Badjenu Gox’’

C’est dans le « théâtre de son enfance », à l’école élémentaire Matar Seck, l’une des plus anciennes du département, que le Garde des Sceaux Ministre de la Justice, M. Ismaïla Madior Fall, a procédé ce vendredi 22 Décembre 2017, à la remise symbolique de carnets d’adhésion à la CMU à des potaches de la circonscription de Rufisque Ouest. En effet, le Garde des Sceaux a enrôlé dans la CMU/Elèves 4.000 membres issus des trois communes que compte la circonscription.



À travers ce geste, le Garde des Sceaux compte appuyer le chef de l’Etat dans la mise en œuvre de sa politique sociale. À cet effet, il dira « Il nous faut appuyer et accompagner le Président de la République, non pas par la politique politicienne, mais par des actions concrètes de développement, en identifiant des actions pertinentes ». En plus des potaches, le produit de l’ecole élémentaire Matar Seck, a également enrôlé tous les relais communautaires de Rufisque, communément appelés ’’Badjénu Gox’’ dans la Couverture maladie Universelle. La cérémonie a eu lieu en présence du Ministre de la Santé, Mr. Abdoulaye Diouf Sarr, du Directeur général de la CMU et des autorités politiques et académiques de Rufisque.