CMU : Bocar Mamadou Daff sur le bilan, les innovations et perspectives...

La couverture maladie universelle se porte bien, selon son directeur général Bocar Mamadou Daff. Ce dernier, dressant le bilan du dispositif de l’année 2019, a fait savoir que 676 mutuelles de santé ont été mises en place, 1 million 500 personnes ont bénéficié de bourses familiales et 50 mille personnes de cartes d’égalité des chances.



Pour l’année 2020, la Cmu compte mettre en place un système d’information qui assurera la portabilité de l’assurance maladie, le système de facturation instantané et contrôlé. S’y ajoute la plateforme ‘’sunu Cmu’’ qui permet aux sénégalais et ceux de la diaspora de faire des dons, d’adhérer ou de faire adhérer sa famille à la plateforme entres autres. L’objectif, pour le directeur général de la Cmu, est de rendre accessible les soins sanitaires pour l’année 2020...