CLIMAT/Atelier sur le mécanisme local : Un financement climatique pour accompagner les collectivités territoriales

Dans l'optique de mettre en œuvre des investissements d'adaptation aux changements climatiques dans les zones agro-écologiques et urbaines vulnérables, mais aussi et surtout de développer et déployer un mécanisme de financement pour l’adaptation climatique sur la base des subventions décentralisées et basées sur la performance, l’atelier de lancement du mécanisme local Sénégal s’est tenu tout au début du mois de juillet 2022. Cet événement a été financé avec le soutien de l’Alliance Mondiale contre les Changement Climatiques (GCCA) de l’Union européenne.

Toutefois, l’Agence de Développement Local (ADL), sous la tutelle technique du MCTDAT, qui est la structure d’ancrage technique pour accompagner la mise en œuvre progressive du mécanisme de financement de l’adaptation au niveau local (LoCAL) de l’UNCDF s’est aussi engagée avec l’ensemble des parties prenantes à mieux accompagner les collectivités territoriales sur l’adaptation et le renforcement de leur résilience face aux changements climatiques.

Ainsi, conformément à la convention cadre de partenariat signée en novembre 2021, l’ADL coordonne le mécanisme en collaboration avec la Direction de l’Environnement et des Établissements Classés (DEEC) qui se chargera du soutien technique. De ce fait, le Ministère des Finances et du Budget devra assurer la gestion financière et le suivi des fonds fournis dans le cadre de LoCAL.