CJRS / 1ère édition Sargal National : Les doyens de la presse honorés par les jeunes reporters.

La 10ème édition des traditionnelles cérémonies de Gala de la Convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) s'est tenue ce vendredi après-midi.

Après 15 ans d'existence, la CJRS a innové pour l'édition de 2021 qui a été rehaussée par le Sargal dédié aux doyens de la presse sénégalaise dont une partie a été distinguée.



Sous la présidence effective de Zahra Iyane Thiam, le ministre de la microfinance et de l'économie solidaire, marraine de la cérémonie, Ibrahima Baldé, le président de la CJRS s'est félicité de cette opportunité unique qui leur est ainsi offerte de célébrer les "gardiens du temple."



À l'image de Eugénie Aw ancienne directrice du CESTI, Babacar Diagne, ancien directeur de la RTS et actuel directeur du CNRA, Mamadou Ibra Kane administrateur de Stades et Sunu Lamb, Jacqueline Fatima Bocoum, Minielle Barro Sèye, Khady Cissé dite Diatou Lamine Touré... tous ont reçu des distinctions de reconnaissance sous les yeux du représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme.