CICES / Journée du PAD : Assainissement des métiers portuaires, installation d’un guichet unique, les acteurs portuaires étalent leurs ambitions.

La journée dédiée spécialement au Port autonome de Dakar, ce lundi au Cices est une opportunité saisie par les acteurs portuaires qui n’ont pas manqué d’identifier des points phares à améliorer dans ce secteur pour le redresser et promouvoir davantage les places portuaires du pays.



Il s’agit notamment de l’assainissement des métiers portuaires soulevé par Baba Tall, le Président de la communauté des acteurs portuaires, la tarification et l’adéquation entre les services et les prix offerts mais aussi l’installation d’un guichet unique pour fluidifier les échanges entre opérateurs.



Ainsi, il affirme sa disponibilité pour accompagner l’autorité portuaire pour discuter et se concerter avec les acteurs pour faire du Port autonome de Dakar un hub régional.