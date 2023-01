CHAN 2023 : Le Sénégal démarre bien à Annaba, face à la Côte d’Ivoire …

Onze ans après leur dernier championnat d’Afrique des nations (CHAN), Les Lions locaux ont très bien entamé l’édition de 2023 en s’imposant 1-0. Une victoire acquise sur le fil, dans les ultimes minutes de la partie, grâce à Moussa Ndiaye qui a ouvert la marque à la 80eme.

Un ouf de soulagement pour le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw qui avait à cœur de bien démarrer cette compétition réservée aux meilleurs sélections locales africaines. De plus le Sénégal s’empare de la tête du groupe B après le match nul (0-0) entre l’Ouganda et la RD Congo, un peu plus tôt ce samedi.

Dans cette fin de partie débridée, Cheikh Ibra Diouf de Guédiawaye FC avait même réussi à doubler le score à la 95eme avant de voir son but refusé pour un hors-jeu indiscutable.

Avec ce bon départ, les Lions locaux vont pouvoir entamer sereinement leur seconde sortie dans ce CHAN, ce sera contre l’Ouganda le mercredi 18. Une victoire des Lions serait synonyme de qualification pour le prochain tour.