CENTRE D'EXPOSITION DE DIAMNIADIO : Le Salon Tournant Économique, Social et Solidaire ouvre ses portes et met en avant la réussite du modèle Sénégalais.

Cet événement économique qui regroupe le Sénégal, le Maroc et la Côte-Ivoire, a ouvert ses portes ce mardi 29 octobre 2019, au centre d’exposition de Diamniadio. Des expositions commerciales, institutionnelles, des forums scientifiques entre autres programmes vont marquer cette manifestation organisée par le Ministère de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire. Durant ces rencontres, l’exemple Sénégalais en matière d’économie solidaire sera mis en avant, selon le ministre Zahra Iyane Thiam , « Le Salon a débuté aujourd’hui avec un forum très intéressant sur l’économie solidaire, concept et réalité. Et j’avoue que notre pays est un exemple dans ce domaine. Nous avons partagé des cas pratiques de réussite au nom de la structuration des chaines de valeurs », affirme-t-elle. Un avis partagé par les professeurs Cheikh Gueye de Enda Thiers Monde et Abdou Salam Guèye de l’Ucad qui ont par ailleurs souligné l’impact du libéralisme économique et le monopole des industries des chaines de distribution qui freine l’économie sociale et solidaire dans certains pays surtout en voie de développement.