CDM/ Sénégal Vs Pays-Bas : Karim Wade au stade Al Thumama demain pour soutenir les lions !

Le candidat du parti démocratique Sénégal à Doha présentement, a annoncé sa présence demain au match entre le Sénégal et les Pays Bas. Wade-Fils sur sa page Facebook a félicité le Qatar pour cette organisation et réaffirme son soutien aux lions :





« Merci au Qatar d’avoir organisé cette superbe Coupe du Monde. À quelques heures du match Sénégal - Pays-Bas, je souhaite plein succès à nos valeureux Lions et je serai à leurs côtés au stade Al Thumama pour les soutenir et les encourager » a écrit l’ancien ministre sous Wade.