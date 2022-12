CDM 2022 : La Croatie fait tomber en quart de finale, l’ultra favori, le Brésil !

Les quarts de finale démarrent très fort ce vendredi avec l’élimination surprise du Brésil que tout le monde voyait aller au bout de la compétition.

En effet, au bout du suspense et de la séance de tirs au but, la Croatie élimine le Brésil, grandissime favori au titre mondial (1-1, 4-2 t.a.b.).



Neymar pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score après un magnifique exploit dans le cœur de la défense croate (0-1,105'+1).



Mais les Brésiliens se sont fait surprendre par une contre-attaque croate conclue par Petković (1-1, 117').



Lors de la séance de tirs au but, le portier croate Livaković déjà auteur d'une prestation XXL après 120 minutes, a sorti le tir de Rodrygo et Marquinhos a trouvé le poteau précipitant son équipe vers l’élimination.



Alors que les Croates ont réalisé un sans-faute, ils retrouvent la demi-finale (contre l'Argentine ou les Pays-Bas) de cette Coupe du monde 2022 après une finale perdue en 2018 contre la France.