CDC: Ibrahima Sall, président du MODEL a déposé sa caution

Une délégation du parti MODEL (mouvement pour la démocratie et les libertés) de l'économiste Ibrahima Sall conduite par BAY LAY FALL s'est rendue ce jour à la caisse des dépôts et consignations (CDC) pour déposer un chèque des 30 millions de francs CFA représentant la caution de leur candidat à l'élection présidentielle de février 2024.







Après le dépôt, le mandataire a exprimé la confiance du parti pour la victoire et leur volonté de défendre leur crédo pour la 3e voie synonyme de paix et de stabilité.