CBAO sacrée meilleure banque au Sénégal par Euromoney en 2025

CBAO remporte le prestigieux trophée Euromoney "Best Bank in Senegal 2025"



La banque CBAO, filiale du groupe Attijariwafa bank, a été désignée "Meilleure banque au Sénégal" par le jury des Euromoney Awards for Excellence 2025, confirmant ainsi son positionnement de leader du secteur bancaire national.



Cette distinction prestigieuse, remise lors d'une cérémonie organisée à Londres par le groupe Euromoney, récompense la performance financière, la résilience opérationnelle, ainsi que l'engagement de CBAO en faveur de l'innovation et de la satisfaction client.



"Ce trophée est la reconnaissance d’un travail collectif au service du développement économique du Sénégal", a souligné la Direction Générale de la banque. À travers cette victoire, CBAO affirme sa volonté de rester un acteur de confiance, proche de ses clients et tourné vers l’avenir.



Titre 2 : Banque digitale – CBAO récompensée pour ses innovations au Sénégal



CBAO, leader de la digitalisation bancaire distingué par Euromoney



L’obtention du trophée “Best Bank in Senegal 2025” par CBAO Attijariwafa bank illustre la reconnaissance d’un modèle bancaire en pleine transformation digitale. La banque s’est démarquée par ses solutions numériques adaptées aux usages locaux et ses investissements dans l’expérience client.



Parmi les projets salués : la plateforme CBAO Mobile, l’amélioration du parcours digital, ou encore le lancement de services innovants pour les professionnels et TPE.



Grâce à une stratégie centrée sur l’accessibilité, la sécurité et la fluidité, CBAO accélère la bancarisation des populations urbaines et rurales. Le trophée Euromoney vient confirmer son rôle de pionnier dans la digitalisation du secteur bancaire sénégalais.



Titre 3 : Inclusion financière – CBAO, un acteur engagé pour le Sénégal



La distinction Euromoney 2025 met en lumière l’impact social de CBAO



Derrière la performance reconnue par le trophée Euromoney Best Bank in Senegal 2025, se cache un engagement constant de CBAO en faveur de l’inclusion financière. Depuis plusieurs années, la banque multiplie les initiatives pour élargir l’accès aux services bancaires, notamment pour les femmes entrepreneures et les zones peu bancarisées.



À travers son réseau d’agences, ses offres accessibles, son programme d’éducation financière et le développement du selfcare mobile, CBAO facilite l’intégration économique des populations.



Ce modèle responsable, ancré dans la réalité sénégalaise, participe à l’objectif national d’une finance plus inclusive et durable.



Titre 4 : Leadership bancaire – CBAO et la force du Groupe Attijariwafa bank



Euromoney salue la puissance régionale de CBAO au sein du Groupe Attijariwafa bank



En 2025, CBAO s’est vue décerner le titre de "Meilleure banque au Sénégal" par Euromoney. Une victoire qui s’inscrit dans une dynamique plus large : celle du leadership continental du Groupe Attijariwafa bank, dont CBAO est une filiale stratégique.



Adossée à la solidité du groupe présent dans 25 pays, CBAO bénéficie d’une capacité d’investissement, d’innovation et de synergies régionales. Elle joue un rôle central dans la stratégie d’intégration économique de la région UEMOA.



Cette distinction renforce l’image de CBAO comme une banque solide, agile, connectée à l’international mais ancrée localement, au service des ambitions économiques du Sénégal.



