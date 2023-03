CAN U20 : Le Sénégal hérite de la Tunisie en demi-finale !

Le Sénégal connaît son prochain adversaire pour la demi-finale de la coupe d’Afrique des moins de 20 ans qui se déroule présentement en Égypte. Il s’agit de la Tunisie qui va croiser le Sénégal, ce lundi 6 mars (14h00 Gmt) au Stade du Canal de Suez. Les Aiglons de Carthage ont composté leur ticket qualificatif ce mardi, au détriment du Congo battu aux tirs au but (3-3, 4-5 TAB.)



C’est une retrouvaille inattendue puisque les deux sélections s’étaient déjà rencontrées il y a quelques semaines en match de préparation. Les Lionceaux et les aiglons avaient fait un match nul (1-1) lors du premier acte, suivi d’une victoire (2-1) pour le Sénégal au deuxième match. Un petit avantage psychologique pour les protégés de Malick Daf.



Notons que le Nigeria et la Gambie vont disputer la seconde demi-finale le même jour, à 17h00 Gmt au Stade du International du Caire…