CAN U17 : Le Sénégal assure l'essentiel dès son entrée en lice face à la Gambie (1-0)

Pour leur entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des Nations U17, les Lionceaux du Sénégal ont assuré le strict minimum en s'imposant 1-0 contre la Gambie. L'unique but de la rencontre a été inscrit dès la 7ᵉ minute par le capitaine Ibrahima Sory Sow, auteur d'un coup franc magistral qui n'a laissé aucune chance au gardien gambien.



Dès le coup d'envoi, les protégés du sélectionneur Pape Ibrahima Faye affichent une détermination sans faille, contrôlant le jeu et multipliant les offensives. La défense sénégalaise, bien en place, a su contenir les rares incursions gambiennes, permettant ainsi de préserver cet avantage précoce jusqu'au coup de sifflet final.



Cette victoire place le Sénégal en bonne position dans le groupe C, aux côtés de la Tunisie et de la Somalie. Les Lionceaux poursuivront leur parcours en affrontant la Tunisie le vendredi 4 avril à 17h00 GMT, avant de clôturer la phase de groupes contre la Somalie le lundi 7 avril à 19h00 GMT.



Ce succès initial est de bon augure pour le Sénégal, qui ambitionne de faire un doublé titre continental dans cette catégorie après celui remporté en 2023. Les performances individuelles, notamment celle d'Ibrahima Sory Sow, et la cohésion d'équipe seront des atouts majeurs pour la suite de la compétition.