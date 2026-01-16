CAN 2025 : les Lions en route pour Rabat, le compte à rebours de la finale est lancé

La tension monte à quelques heures du choc tant attendu, la Fédération sénégalaise de football a officialisé le déplacement des Lions vers Rabat en vue de la finale de la CAN 2025 face au Maroc. L’équipe nationale quittera Tanger ce vendredi 16 janvier 2026 par train, avec un départ prévu à 17h00 depuis la gare de Tanger Ville pour une arrivée à Rabat à 18h23. Un voyage symbolique, chargé d’enjeux, qui marque l’entrée du Sénégal dans la dernière ligne droite avant la grande finale programmée le dimanche 18 janvier...