CAN 2025 – Sadio Mané élu meilleur joueur du tournoi


L’attaquant sénégalais Sadio Mané a été désigné meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, à l’issue de la finale remportée par le Sénégal face au Maroc (1-0), dimanche soir à Rabat.

Auteur d’un tournoi exceptionnel, le numéro 10 des Lions de la Teranga a brillé par son influence sur le jeu, sa régularité et son engagement. Véritable moteur de l’équipe, Mané a été décisif dans les phases à élimination directe, multipliant les passes clés, les accélérations et les efforts défensifs.

Sa prestation en finale, marquée par une intensité constante et une implication totale , a confirmé son statut de leader incontesté. Il a notamment été à l’origine de plusieurs situations dangereuses et même lors du but victorieux de Pape Gueye dans les prolongations avec une talonnade pour Gana Guèye  qui a réalisé la passe décisive .

Ce sacre individuel vient couronner une CAN historique pour le Sénégal, qui décroche sa deuxième étoile continentale, quatre ans après son premier titre en 2022.
Aujourd’hui, la question que tout le monde se pose, c’est de savoir si sa decision de ne plus jouer de CAN prospérera .
Dimanche 18 Janvier 2026
